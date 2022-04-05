Західній Африці загрожує голод через посуху і російське вторгнення в Україну

Західна Африка переживає найважчу за всю історію продовольчу кризу, викликану конфліктами і посухою. Вторгнення Росії в Україну підняло ціни і знизило доступність продуктів харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У регіоні налічується близько 27 мільйонів людей, які страждають від голоду, і до Червня це число може зрости до 38 мільйонів, що на 40% більше, ніж у минулому році, і є історичним максимумом, йдеться в спільній заяві 11 міжнародних організацій з надання допомоги.

Величезні території Західної Африки, в тому числі частини Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру та Нігерії, зіткнулися з ісламістськими повстанськими рухами, які вигнали мільйони людей зі своєї землі. Поряд з Чадом, ці країни найбільш постраждали від голоду.

У регіоні також спостерігається посилення повеней і посух через наслідки зміни клімату, що ускладнює ведення сільського господарства. За даними мережі запобігання продовольчої кризи Західної Африки, виробництво зернових в 2021/22 році знизилося на 39% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в Нігері і на 15% в Малі.

Додатково до всього світові ціни на продовольство зросли, а торгівля була порушена через вторгнення Росії в Україну.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), шість країн Західної Африки імпортують 30-50% своєї пшениці з Росії та України.