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Ціни на продовольство різко зросли в Північній Африці після вторгнення Росії в Україну

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Туніс, Неділя 13 березня 2022 09:03
Ціни на продовольство різко зросли в Північній Африці після вторгнення Росії в Україну Фото: ціни на продукти різко зросли в Північній Африці через вторгнення Росії в Україну (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

Домогосподарства по всій Північній Африці почали запасатися борошном, манною крупою та іншими продуктами. Ціни на них зростають після вторгнення Росії в Україну, які є ключовими експортерами пшениці в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Туніс, Марокко та Лівія, а також кілька інших арабських країн імпортують більшу частину своєї пшениці з України та Росії.

Ціни почали зростати всього за кілька тижнів до початку священного місяця Рамадан, коли мусульмани традиційно переривають пост, що триває від світанку до заходу сонця, розкішним сімейним вечерею.

Деякі побоюються, що російське вторгнення може призвести до голоду і заворушень, адже саме зростання цін на продовольство призводило до арабських повстань в останнє десятиліття.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ціни на продукти
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