Зеленский обсудил с премьером Британии увеличение экспорта аграрной продукции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Рассказал о нашей встрече, о переговорах (с президентом Польши Анджеем Дудой, - ред.), о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта агропродукции, а также импорта топлива в Украину", - сказал Зеленский.

Они также обсудили импорт топлива в Украину. Зеленский рассказал британскому премьеру о ситуации на фронте.

Как сообщалось, Западная Африка переживает самый тяжелый за всю историю продовольственный кризис, вызванный конфликтами и засухой. Вторжение России в Украину подняло цены и снизило доступность продуктов питания.

В частности, ранее стало известно о росте цен на муку, манную крупу и другие продукты в странах Африки из-за войны России против Украины.

Отметим, что Украина смогла наладить два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия в Африку. Это поможет спасти континент от голода.

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