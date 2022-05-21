Україна налагодила два альтернативні маршрути для доставки провізії до Африки
Україна змогла налагодити два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольства до Африки. Це допоможе врятувати континент від голоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби у Twitter.
"Росія наражає мільйони людей на ризик голоду, блокуючи наші порти. Разом із партнерами Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту та порятунку Африки та інших регіонів від голоду", - розповів він.
За словами Кулеби, Росія має зняти блокаду, щоб дозволити повний та вільний експорт.
Як повідомлялось, Західна Африка переживає найважчу за всю історію продовольчу кризу, викликану конфліктами і посухою. Вторгнення Росії в Україну підняло ціни і знизило доступність продуктів харчування.
Зокрема, раніше стало відомо про зростанні цін на борошно, манну крупу та інші продукти в країнах Африки через війну Росії проти України.
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