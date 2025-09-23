ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский обсудил с главой МВФ использование замороженных активов РФ

Вторник 23 сентября 2025 05:02
UA EN RU
Зеленский обсудил с главой МВФ использование замороженных активов РФ Фото: Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсудили использование замороженных российских активов и сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Обсудили возможности для использования замороженных российских активов в пользу Украины и все возможные варианты сотрудничества, в том числе и новую программу, направленную на поддержку устойчивости нашей страны в ближайшие годы", - заявил президент.

Также Зеленский сообщил, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве между правительством Украины и МВФ.

Кроме того, было уделено внимание очередному нарушению Россией воздушного пространства стран-членов НАТО. В частности, глава государства вспомнил инцидент в столице Дании Копенгагене, где вечером 22 сентября зафиксировали дроны и закрыли аэропорт.

"Обменялись мнениями относительно причин. Если не будет решительного ответа союзников - государств и институтов - на агрессивные провокации, Россия продолжит их", - рассказал президент.

Также Зеленский выразил благодарность Георгиеву и МВФ за внимание и программы, которые помогают усиливать экономику Украины.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

Напомним, что в ночь на 23 сентября украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, саммите по возвращению украинским детей и саммите Крымской платформы

Кроме того, глава государства информировал, что во время этого визита у него запланированы почти два десятка встреч.

В частности, он сообщил, что уже встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаревым. Они обсудили усилия для завершения войны в Украине, а также сотрудничество между странами.

Также известно, что сегодня во вторник, президент Владимир Зеленский должен встретиться с лидером США Дональдом Трампом. Накануне глава государства информировал, что собирается обсудить с ним гарантии безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация МВФ Война в Украине
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"