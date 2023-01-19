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Зеленский обсудил реализацию "формулы мира" с президентом ОАЭ

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Киев, Четверг 19 января 2023 19:19
Зеленский обсудил реализацию "формулы мира" с президентом ОАЭ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахаян провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стала "формула мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поблагодарил за поддержку в ООН, гуманитарную поддержку и существенную поддержку генераторами. Также обсудили реализацию "формулы мира", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что ОАЭ передали Украине почти полторы тысячи генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки.

Также мы писали, что российский "Сбербанк" закрывает свое представительство в ОАЭ из-за санкционных ограничений.

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