Зеленский обсудил реализацию "формулы мира" с президентом ОАЭ
Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахаян провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стала "формула мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Поблагодарил за поддержку в ООН, гуманитарную поддержку и существенную поддержку генераторами. Также обсудили реализацию "формулы мира", - написал Зеленский по итогам переговоров.
Напомним, ранее стало известно, что ОАЭ передали Украине почти полторы тысячи генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки.
Также мы писали, что российский "Сбербанк" закрывает свое представительство в ОАЭ из-за санкционных ограничений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.