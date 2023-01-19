Зеленский обсудил реализацию "формулы мира" с президентом ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахаян провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стала "формула мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.