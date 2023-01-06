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ОАЭ передали Украине почти 1,5 тысяч генераторов

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Пятница 06 января 2023 15:12
ОАЭ передали Украине почти 1,5 тысяч генераторов Фото: ОАЭ передали Украине почти 1,5 тысяч генераторов (spfu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

"ОАЭ предоставили Украине вторую партию из 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 млн долларов. Команда Фонда госимущества уже встретила их и направляет в пострадавшие от российской агрессии регионы", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что генераторы будут переданы школам, детским садам, медицинским учреждениям и пунктам обогрева в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.

Первую партию генераторов в количестве 1,2 тысячи единиц ОАЭ передали Украине еще в декабре.

"Их направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии - Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина недавно получила 5 тысяч генераторов от стран-партнеров и международных организаций.

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