ОАЭ передали Украине почти 1,5 тысяч генераторов

ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

"ОАЭ предоставили Украине вторую партию из 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 млн долларов. Команда Фонда госимущества уже встретила их и направляет в пострадавшие от российской агрессии регионы", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что генераторы будут переданы школам, детским садам, медицинским учреждениям и пунктам обогрева в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.

Первую партию генераторов в количестве 1,2 тысячи единиц ОАЭ передали Украине еще в декабре.

"Их направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии - Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области", - добавляет пресс-служба.