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Зеленський обговорив реалізацію "формули миру" з президентом ОАЕ

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Київ, Четвер 19 січня 2023 19:19
Зеленський обговорив реалізацію "формули миру" з президентом ОАЕ Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський та його колега з ОАЕ Мухаммад ібн Заїд Аль Нагаян провели телефонну розмову. Однією з обговорень стала "формула миру" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

"Висловив задоволення динамікою розвитку двосторонніх відносин з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Подякував за підтримку в ООН, гуманітарну підтримку та суттєву підтримку генераторами. Також обговорили реалізацію "формули миру", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ОАЕ передали Україні майже півтори тисячі генераторів у рамках спільної програми гуманітарної підтримки.

Також ми писали, що російський "Сбербанк" закриває своє представництво в ОАЕ через санкційні обмеження.

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