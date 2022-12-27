Российский "Сбербанк" закрывает офис в ОАЭ из-за санкционных ограничений

Российский "Сбербанк" закрывает свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах под давлением санкционных ограничений, но российский бизнес продолжает процветать в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Bell .

Издание приводит слова первого заместителя председателя правления "Сбербанка" Александра Ведяхина, пообещавшего российским компаниям поддержку со стороны банка.

"К сожалению, из-за санкций мы сталкиваемся с серьезными ограничениями в работе нашего офиса в Абу-Даби и вынуждены закрыть его в I квартале 2023 года", - подтвердил он.

При этом он отметил, что подсанкционному банку без доступа к SWIFT практически невозможно работать не только в ОАЭ.

Однако не весь российский бизнес планирует уйти из этой арабской страны. Например, открыть филиал в ОАЭ планирует МТС-банк. Кроме того, на рынок Эмиратов собираются выйти сеть магазинов Fix Price, два российских застройщика и ресторанный холдинг Tigrus.