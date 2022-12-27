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Зеленский обсудил с премьером Италии передачу Украине систем ПВО

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Киев, Вторник 27 декабря 2022 17:51
Зеленский обсудил с премьером Италии передачу Украине систем ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Одной из тем обсуждений были поставки систем противовоздушной обороны для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Поблагодарил Джорджи Мелони за солидарность и всестороннюю поддержку Украины. Поприветствовал выделение итальянским правительством дополнительных 10 млн евро помощи. Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили "формулу мира", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, еще в начале ноября в СМИ появилась информация, что Италия может передать Украине системы ПВО SAMP/T и Aspide в рамках нового пакета военной помощи.

Также мы писали, что Мелони планирует посетить Украину с визитом в начале 2023 года.

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Владимир Зеленский Италия Помощь Украине ПВО
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