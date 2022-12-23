Премьер Италии собирается посетить Украину в начале следующего года
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на итальянский телеканал Rai.
"Я хотела бы совершить эту поездку в первые месяцы следующего года", - сказала она в интервью, отвечая на вопрос о вероятном визите в Киев.
Глава итальянского правительства также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.
"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", - сказала Мэлони.
Напомним, ранее премьер-министр Италии заявила, что страна Рим продолжать поддерживать Украину в военном плане, обещая передать больше оружия.
Добавим, перед этим глава Минобороны Италии отметил, что поставки оружия Украине должны прекратиться, как только начнутся мирные переговоры.
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