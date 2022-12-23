Премьер Италии собирается посетить Украину в начале следующего года

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на итальянский телеканал Rai .

"Я хотела бы совершить эту поездку в первые месяцы следующего года", - сказала она в интервью, отвечая на вопрос о вероятном визите в Киев.

Глава итальянского правительства также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", - сказала Мэлони.