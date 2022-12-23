ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Италии собирается посетить Украину в начале следующего года

Новина українською →
Пятница 23 декабря 2022 00:11
Премьер Италии собирается посетить Украину в начале следующего года Фото: Джорджия Мэлони, премьер-министр Италии (Getty Image)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на итальянский телеканал Rai.

"Я хотела бы совершить эту поездку в первые месяцы следующего года", - сказала она в интервью, отвечая на вопрос о вероятном визите в Киев.

Глава итальянского правительства также анонсировала телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", - сказала Мэлони.

Напомним, ранее премьер-министр Италии заявила, что страна Рим продолжать поддерживать Украину в военном плане, обещая передать больше оружия.

Добавим, перед этим глава Минобороны Италии отметил, что поставки оружия Украине должны прекратиться, как только начнутся мирные переговоры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции