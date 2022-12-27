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Зеленський обговорив з прем'єром Італії передачу Україні систем ППО

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Київ, Вівторок 27 грудня 2022 17:51
Зеленський обговорив з прем'єром Італії передачу Україні систем ППО Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Однією із тем обговорень були постачання систем протиповітряної оборони для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

"Подякував Джорджі Мелоні за солідарність та всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових 10 млн євро допомоги. Джорджа Мелоні повідомила про розгляд надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили "формулу миру", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, ще на початку листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що Італія може передати Україні системи ППО SAMP/T та Aspide у рамках нового пакету військової допомоги.

Також ми писали, що Мелоні планує відвідати Україну з візитом на початку 2023 року.

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