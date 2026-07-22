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Зеленський обговорив з посланцями Трампа відновлення переговорів з РФ

19:31 22.07.2026 Ср
2 хв
Глава держави щойно завершив розмову із Віткоффом і Кушнером
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Зеленський обговорив з посланцями Трампа відновлення переговорів з РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відновлення переговорів із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондента Axios Барака Равіда і коментар радника президента України Дмитра Литвина.

За словами кореспондента, глава держави і посланці американського президента Дональда Трампа обговорили ідеї щодо відновлення переговорів з РФ для прискорення завершення війни в Україні.

Равід зазначив, що інші подробиці розмови наразі невідомі.

РБК-Україна звернулось за підтвердженням до Литвина, який у коментарі зазначив, що розмова Зеленського із Віткоффом і Кушнером дійсно відбулася.

"Тільки-от завершили розмову", - сказав радника президента.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив про заплановану на 23 липня зустріч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Однією з ключових тем переговорів, за його словами, стане пошук можливих шляхів завершення війни в Україні.

Сьогодні голова Генштабу США Ден Кейн заявив, що Сполучені Штати зацікавлені у перемозі України у війні. Він наголосив, що для досягнення цього необхідно суттєво скоротити фінансові надходження Кремля.

Водночас російський диктатор Володимир Путін не планує повертати Україні частину окупованих територій у межах можливої мирної угоди.

РБК-Україна повідомляло, що Росія може готувати провокації під чужим прапором, спрямовані проти країн НАТО, аби підірвати довіру союзників до України.

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