ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин резко изменил риторику по Украине после провала переговоров с Трампом, - Bloomberg

11:00 22.07.2026 Ср
2 мин
Диктатор больше не собирается идти на "уступки"
aimg Юлия Капитонова
Путин резко изменил риторику по Украине после провала переговоров с Трампом, - Bloomberg Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает сценарий возвращения Украине части оккупированных территорий в рамках мирного соглашения по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Инсайдеры журналистов в Кремле рассказали о резком изменении настроений Путина.

По их словам, диктатор осознал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске завершилась провалом.

Путин не смог добиться от главы Белого дома ни одного желаемого результата по Украине.

Именно поэтому глава Кремля решил резко изменить свой подход и отказаться от территориальных "уступок", которые ранее был готов обсуждать с Вашингтоном и Киевом.

"Владимир Путин настроен на установление полного силового контроля над Донецкой областью Украины и теперь сохранит приграничные районы Сумской и Харьковской областей в качестве буферных зон", - заявили анонимные источники в Кремле.

Также указано, что диктатор занял более жесткую позицию на фоне усиления украинских ударов по объектам в глубоком тылу России, в частности, в Москве. Как известно, именно дипстрайки ВСУ спровоцировали масштабный топливный кризис в стране-агрессоре.

Еще один немаловажный фактор - Трамп в конце концов поддержал новый законопроект об "адских санкциях" против РФ, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом. Важно понимать, что он предполагает введение тарифов до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Несмотря на это, Путин не спешит садиться за стол переговоров.

"Россия готова вернуться к переговорам только после того, как Путин добьется захвата всей Донецкой области", - утверждают инсайдеры в Кремле.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СОУ уже готовятся к разным сценариям на Черниговско-Киевском направлении.

Также мы писали, что Александр Сырский выступил с первым заявлением на фоне отставки.

Напомним, что 21 июля Зеленский выбрал Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Украина Мирные переговоры Война России против Украины
Новости
Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая
Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову