США и Россия готовятся к переговорам: Рубио раскрыл детали
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента RFE\RL Алекса Рауфоглу в сети Х.
О чем поговорят
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По словам главы американской дипломатии, стороны намерены обсудить в том числе вопросы, связанные с поиском путей достижения мира в российско-украинской войне.
Во время общения с журналистами корреспондент Алекс Рауфоглу спросил Рубио, намерен ли он оказывать давление на российского министра в вопросе Украины.
"Неуместно говорить о давлении, я буду говорить с ним об этом… США остаются открытыми и стремятся играть конструктивную роль в вопросе завершения войны", – сказал Марко Рубио.
Что ранее говорил Лавров
Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его встреча с Марко Рубио состоится 23 июля.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, во время переговоров он намерен поинтересоваться у американского коллеги возможностью быстрого урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины.
Предыдущие контакты
В конце мая Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио. Тогда, как утверждала российская сторона, министр "официально довел до американской стороны" информацию о том, что российские военные "приступают к системным и последовательным ударам по используемым для нужд ВСУ объектам в Киеве и по центрам принятия соответствующих решений".
Комментируя эти заявления, Марко Рубио подчеркнул, что российские удары по территории Украины лишь подтверждают необходимость как можно скорее прекратить войну. По его словам,"война должна закончиться".
Напоминаем, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о начале кампании, направленной против Международного уголовного суда. По его словам, Вашингтон также предупредил союзников о возможном сокращении поддержки в случае сотрудничества с МУС.