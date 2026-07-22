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Россия хочет подставить Украину перед НАТО: что задумал Кремль

12:27 22.07.2026 Ср
2 мин
Москва планирует использовать новую схему
aimg Юлия Капитонова
Россия хочет подставить Украину перед НАТО: что задумал Кремль Фото: Запад уже знает о новых планах Кремля (Getty Images)
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Россия готовит провокации под чужим флагом против членов НАТО, чтобы подорвать доверие союзников к Украине.

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Россия готовит провокации под чужим флагом против стран НАТО. В частности, она может использовать дроны, замаскированные под украинские, для атак на страны Балтии и провокаций против Польши, чтобы подорвать доверие к Украине", - заявил Коваленко.

Он также уточнил, что за организацию и проведение этих операций отвечает Главное разведывательное управление РФ (ГРУ).

Более того, к их реализации могут также привлечь Службу внешней разведки России (СВР).

Кстати, со схожими предупреждениями о планах Кремля одним из первых выступил глава польской дипломатии Радослав Сикорский.

По его словам, Варшава уже активно готовится к подобной российской провокации. Он также подтвердил, что главную роль в ней могут сыграть украинские дроны.

Глава МИД Польши также напомнил о недавнем подозрительном заявлении российского диктатора Владимира Путина.

"Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или на Россию, а затем ответить на такое нападение", - предупредил Сикорский.

Кстати, недавно российский самолет-разведчик перехватили на подлете к Польше.

Также РБК-Украина писало, что Россия пытается всячески рассорить Киев и Варшаву.

Кроме того, выяснилось, какие новые провокации и диверсии Кремль готовит против Европы.

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