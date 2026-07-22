Россия хочет подставить Украину перед НАТО: что задумал Кремль
Россия готовит провокации под чужим флагом против членов НАТО, чтобы подорвать доверие союзников к Украине.
Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Россия готовит провокации под чужим флагом против стран НАТО. В частности, она может использовать дроны, замаскированные под украинские, для атак на страны Балтии и провокаций против Польши, чтобы подорвать доверие к Украине", - заявил Коваленко.
Он также уточнил, что за организацию и проведение этих операций отвечает Главное разведывательное управление РФ (ГРУ).
Более того, к их реализации могут также привлечь Службу внешней разведки России (СВР).
Кстати, со схожими предупреждениями о планах Кремля одним из первых выступил глава польской дипломатии Радослав Сикорский.
По его словам, Варшава уже активно готовится к подобной российской провокации. Он также подтвердил, что главную роль в ней могут сыграть украинские дроны.
Глава МИД Польши также напомнил о недавнем подозрительном заявлении российского диктатора Владимира Путина.
"Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или на Россию, а затем ответить на такое нападение", - предупредил Сикорский.
Кстати, недавно российский самолет-разведчик перехватили на подлете к Польше.
Также РБК-Украина писало, что Россия пытается всячески рассорить Киев и Варшаву.
Кроме того, выяснилось, какие новые провокации и диверсии Кремль готовит против Европы.