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В ОП подтвердили визит Зеленского в Финляндию и раскрыли детали

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Хельсинки, Среда 03 мая 2023 12:34
В ОП подтвердили визит Зеленского в Финляндию и раскрыли детали Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Офисе президента подтверждают визит главы государства Владимира Зеленского в Финляндию. Там он встретится с финским коллегой Саули Ниинистьо и примет участие в саммите Украина - Северная Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Сегодня Президент Украины - в Финляндии. Владимир Зеленский проведет переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистьо и спикером парламента Финляндии Петтери Орпо", - написал Никифоров.

Он отметил, что президент также примет участие в саммите Украина - Северная Европа.

"Встреча лидеров Украины и пяти стран Северной Европы организована для дальнейшей координации военной помощи нашему государству, европейской и евроатлантической интеграции Украины. По результатам ожидаем совместное заявление", - сообщил Никифоров.

Он добавил, что на полях саммита глава государства проведет отдельные двусторонние встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Напомним, сегодня, 3 мая президент Украины Владимир Зеленский по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистьо прибудет в Хельсинки.

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