Зеленский в Финляндии: все подробности визита

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая прибыл в Финляндию . Он посетит Хельсинки по приглашению финского коллеги Саули Ниинистьо.

Все подробности поездки Зеленского в Финляндию - читайте в материале РБК-Украина.

13:22. Президент Финляндии встретил Зеленского.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо встретил украинского коллегу Владимира Зеленского у Президентского дворца, звучит гимн Украины.

Обновлено 13:19. ОП ведет прямую трансляцию со встречи Зеленского и Ниинистьо.

Хельсинки готовятся к приезду Зеленского

Как сообщают местные СМИ, движение в центре Хельсинки перекрыто из-за приезда украинского президента.

Тем временем перед Президентским дворцом уже все готово к приезду Зеленского.

Ожидается, что он прибудет в ближайшее время, поскольку его кортеж уже замечен на выезде из аэропорта Хельсинки-Вантаа.

У президентского дворца готова красная дорожка и группы музыкантов. Над территорией Президентского дворца тем временем дежурят вертолеты.

Переговоры с президентом Финляндии и не только

Как сообщили в канцелярии финского президента, запланированы переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Саули Ниинистьо. Они будут касаться оборонной борьбы и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонних отношений между двумя странами и глобальной геополитической ситуации.

Украинский президент отправится на торжественный прием в Президентский дворец, где встретится с финским коллегой.

Также в рабочем обеде также примут участие премьер-министр Финляндии Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. В программе Зеленского также встреча со спикером финского парламента Петтери Орппо.

График визита Зеленского опаздывает примерно на час

По данным финского издания Helsingin Sanomat, график визита президента Украины Владимира Зеленского опаздывает примерно на час.

Сначала президент Ниинистьо должен был принять Зеленского в Президентском дворце в 12 часов, однако торжества перенесли примерно на час. Что стало причиной такой задержки - неизвестно.

Стоит отметить, что в 13:00 должна была начаться совместная пресс-конференция Зеленского и Ниинистьо. Но из-за опоздания она также состоится позже.

Саммит Украина - Северная Европа

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, глава государства также примет участие в саммите Украина - Северная Европа.

"Встреча лидеров Украины и пяти стран Северной Европы организована для дальнейшей координации военной помощи нашему государству, европейской и евроатлантической интеграции Украины. По результатам ожидаем совместное заявление", - анонсировал Никифоров.

Таким образом, в половине дня президент Финляндии проведет саммит между скандинавскими странами и Украиной.

Кроме Ниинистьо и Зеленского, в нем примут участие премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

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