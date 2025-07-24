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Зеленський обговорив з Мерцем експертизу законопроєкту про НАБУ: Німеччина готова допомогти

Київ, Четвер 24 липня 2025 18:50
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Зеленський обговорив з Мерцем експертизу законопроєкту про НАБУ: Німеччина готова допомогти Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Німеччина може долучитися до експертизи законопроєкту президента України Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

За словами президента, він провів дуже гарну телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Зеленський розповів Мерцу, що погодив законопроєкт, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. За його словами, такий документ уже підтримали антикорупційні органи. Також була згода, що не може бути втручання Росії в їхню роботу.

"Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", - уточнив президент.

Також сторони під час дзвінка обговорили реалізацію домовленостей з ЄС і роботу над відкриттям вступних переговорів. У такому питанні є підтримка Німеччини.

Зеленський уточнив, що розповів Мерцу про ситуацію на фронті та потреби в додатковому фінансуванні для виробництва дронів.

"Будемо працювати над тим, щоб збільшити їхню кількість, особливо дронів-перехоплювачів", - запевнив глава української держави.

Законопроєкт про НАБУ

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада ухвалила закон, який урізає повноваження НАБУ і САП і дає більше контролю над цими антикорупційними органами генпрокурору.

На Заході вже розкритикували таку ініціативу, а в різних містах України почалися масові протести.

Президент Володимир Зеленський, щоб виправити ситуацію, вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ. Документ також передбачає захист від російського впливу на антикорупційні органи.

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