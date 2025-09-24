Зеленский обсудил с президентом Бразилии пути к реальному миру в Украине

"Содержательная встреча с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Говорили о главном - пути достижения реального мира для Украины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, но со стороны Москвы готовности нет. Поэтому нужно сильное международное давление, чтобы продвинуть путь к диалогу.

Также Зеленский рассказал Луле да Силве о реальной ситуации на фронте, а также манипуляциях РФ о ее военных победах.

Украинский президент пригласил своего коллегу посетить Украину.