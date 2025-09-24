Зеленський обговорив із президентом Бразилії шляхи до реального миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою в Нью-Йорку. Вони, зокрема, обговорювали методи досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Facebook.
"Змістовна зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про головне - шляхи досягнення реального миру для України", - зазначив Зеленський.
Він додав, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, але з боку Москви готовності немає. Тому потрібен сильний міжнародний тиск, щоб просунути шлях до діалогу.
Також Зеленський розповів Луле да Сілві про реальну ситуацію на фронті, а також маніпуляції РФ про її військові перемоги.
Український президент запросив свого колегу відвідати Україну.
Нагадаємо, раніше президент Бразилії Лула да Сілва заявляв, що війна Росії проти України "близька до завершення".
На його думку, Зеленський і Путін просто чекають моменту, коли у них "вистачить сміливості оголосити" про завершення війни.
Також учора, 23 вересня, бразильський лідер наголошував, що війна РФ проти України має припинитися за допомогою переговорів.