Зеленський обговорив із президентом Бразилії шляхи до реального миру в Україні

"Змістовна зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про головне - шляхи досягнення реального миру для України", - зазначив Зеленський.

Він додав, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, але з боку Москви готовності немає. Тому потрібен сильний міжнародний тиск, щоб просунути шлях до діалогу.

Також Зеленський розповів Луле да Сілві про реальну ситуацію на фронті, а також маніпуляції РФ про її військові перемоги.

Український президент запросив свого колегу відвідати Україну.