Зеленский обсудил с президентом Бразилии пути к реальному миру в Украине

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 22:40
Зеленский обсудил с президентом Бразилии пути к реальному миру в Украине Фото: президент Бразилии Лула да Силва и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Нью-Йорке. Они, в частности, обсуждали методы достижения мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

"Содержательная встреча с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Говорили о главном - пути достижения реального мира для Украины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, но со стороны Москвы готовности нет. Поэтому нужно сильное международное давление, чтобы продвинуть путь к диалогу.

Также Зеленский рассказал Луле да Силве о реальной ситуации на фронте, а также манипуляциях РФ о ее военных победах.

Украинский президент пригласил своего коллегу посетить Украину.

Что Лула да Силва говорил о войне в Украине

Напомним, ранее президент Бразилии Лула да Силва заявлял, что война России против Украины "близка к завершению".

По его мнению, Зеленский и Путин просто ждут момента, когда у них "хватит смелости объявить" о завершении войны.

Также вчера, 23 сентября, бразильский лидер подчеркивал, что война РФ против Украины должна прекратиться при помощи переговоров.

