Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и военно-морского потенциала Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 октября, провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Twitter.
"Украина высоко ценит военную помощь Франции. Президент Макрон и я сосредоточились на следующих шагах по усилению противовоздушной обороны, оружия дальнего действия и военно-морского потенциала Украины", - говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран обсудили Черноморский зерновой коридор и способы его защиты, а также следующие раунды переговоров по "формуле мира".
Зеленский добавил, что по теме Ближнего Востока они оба отметили, что гражданское население должно быть защищено и необходимо избегать дальнейшей эскалации в регионе.
Помощь Франции
Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.
Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.
А 28 сентября во время визита Лекорня в Киев с ним встретился и Зеленский. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.
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