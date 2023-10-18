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Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и военно-морского потенциала Украины

Среда 18 октября 2023 18:16
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Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и военно-морского потенциала Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 октября, провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Twitter.

"Украина высоко ценит военную помощь Франции. Президент Макрон и я сосредоточились на следующих шагах по усилению противовоздушной обороны, оружия дальнего действия и военно-морского потенциала Украины", - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили Черноморский зерновой коридор и способы его защиты, а также следующие раунды переговоров по "формуле мира".

Зеленский добавил, что по теме Ближнего Востока они оба отметили, что гражданское население должно быть защищено и необходимо избегать дальнейшей эскалации в регионе.

Помощь Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.

А 28 сентября во время визита Лекорня в Киев с ним встретился и Зеленский. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

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