ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки, - глава МИД

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 14:23
Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки, - глава МИД Фото: Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Никто не должен сомневаться в решимости Франции поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Готовятся новые поставки военной помощи.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью RFI.

"Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство", - отметила Колонна.

По словам министра, помощь, которую предоставляет Франция, направлена на то, чтобы обеспечивать потребности, которые были сформулированы Киевом. В первую очередь речь идет о помощи Украине в защите от российской агрессии, сосредотачивая внимание на противовоздушной обороне и артиллерии.

"Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с постоянным учетом насущных потребностей, высказанных Украиной", - отметила министр.

В частности речь идет об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе, а также, как пояснила Колонна, предоставлении достаточно мощных возможностей, чтобы предотвратить любые новые попытки агрессии России в будущем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно призвал НАТО "придать форму" перспективе вступления Украины в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе