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Зеленський обговорив із Макроном посилення ППО і військово-морського потенціалу України

Середа 18 жовтня 2023 18:16
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Зеленський обговорив із Макроном посилення ППО і військово-морського потенціалу України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 жовтня, провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України в Twitter.

"Україна високо цінує військову допомогу Франції. Президент Макрон і я зосередилися на наступних кроках щодо посилення протиповітряної оборони, зброї дальньої дії та військово-морського потенціалу України", - йдеться в повідомленні.

Також лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і способи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо "формули миру".

Зеленський додав, що щодо теми Близького Сходу вони обидва зазначили, що цивільне населення має бути захищене і необхідно уникати подальшої ескалації в регіоні.

Допомога Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

Нещодавно вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Після цього президент України Володимир Зеленський провів ґрунтовні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили оборону, зернову угоду та питання гарантій безпеки для України.

А 28 вересня під час візиту Лекорню до Києва з ним зустрівся і Зеленський. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.

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