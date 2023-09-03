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Зеленский обсудил с Макроном новые оборонные пакеты для Украины

Украина, Воскресенье 03 сентября 2023 18:26
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Зеленский обсудил с Макроном новые оборонные пакеты для Украины Фото: украинский президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Выражал благодарность Французской Республике за поддержку, в том числе чрезвычайно важную военную помощь", - сообщил президент.

Он заявил, что во время переговоров они затронули ряд тем. В частности, президенты обсудили и следующие оборонные пакеты от Франции для Украины.

К тому же, в ходе разговора президенты договорились, что Франция и французские компании примут участие в Форуме оборонных индустрий.

Отдельно Зеленский и Макрон обсудили обеспечение функционирования "зернового коридора" и усиление безопасности Одесской области.

Также главы государств договорились начать переговоры по двусторонним гарантиям безопасности для развития декларации G7.

"Наши команды получили соответствующие поручения. Особо поблагодарил Францию за лидерство в реализации Формулы мира", - сообщил Зеленский.

В конце разговора президенты обсудили Глобальный саммит мира, в который необходимо привлечь наибольшее количество стран. Зеленский подчеркнул, что необходимо привлечь особенно тех, что расположены за пределами Европы.

Визит о. Кулебы во Францию

Напомним, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время своего визита в страну.

Отметим, что Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, приглашенным на встречу французских послов.

Кроме того, во время визита во Францию Кулеба поднимал тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС и предстоящем вступлении нашего государства в НАТО.

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Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон
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