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Зеленский обсудил усиление ПВО Украины с главой Минобороны Франции

Киев, Четверг 28 сентября 2023 18:45
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Зеленский обсудил усиление ПВО Украины с главой Минобороны Франции Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьян Лекорню (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Одной из тем обсуждений стало усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, во время встречи обсуждались дальнейшие шаги для усиления обороны Украины, в том числе возможность совместного производства отдельного вооружения.

Зеленский рассказал об эффективности предоставленных Украине Францией пакетов военной помощи, в которые, в частности, входили зенитные ракетные комплексы SAMP/T и дальнобойные ракеты SCALP.

"Отдельное внимание было уделено усилению украинского ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода", - уточняют в ОП.

При этом Зеленский вручил Лекорню орден "За заслуги" ІІ степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Визит главы Минобороны Франции в Киев

Напомним, сегодня, 28 сентября, в Киеве находится министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он приехал для обсуждения военной помощи Украине.

Чиновник планировал провести встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным.

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Зеленский обсудил усиление ПВО Украины с главой Минобороны Франции
Зеленский обсудил усиление ПВО Украины с главой Минобороны Франции
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