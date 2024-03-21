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Зеленский обсудил дополнительную ПВО для Украины с главой военного комитета НАТО

Киев, Четверг 21 марта 2024 19:57
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Зеленский обсудил дополнительную ПВО для Украины с главой военного комитета НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром. Одной из тем обсуждений стала дополнительная противовоздушная оборона для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook и пресс-службу Офиса президента Украины.

"Обсудили первоочередные оборонные потребности Украины и необходимость дополнительных систем ПВО", - написал президент по итогам переговоров.

Он также уточнил, что новая ПВО может надежно защищать украинцев от российских ударов ракетами и дронами.

При этом Зеленский и Бауэр обсудили возможности НАТО в укреплении существующих оборонных возможностей Украины, а также в развитии будущего военого потенциала нашей страны в соответствии со стандартами НАТО.

Президент в ходе переговоров рассказал, что Украина на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне рассчитывает на справедливые оценки достижений нашей страны и решения, которые позволят приблизить ее к членству в НАТО.

Глава государства поблагодарил Бауэра за первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

"Это важный сигнал поддержки для нашего общества. Поддержка НАТО и государств-членов НАТО очень важна", - добавил Зеленский.

ПВО для Украины

Напомним, системы противовоздушной обороны являются одной из главных потребностей для нашей страны. Они позволяют сохранить жизни не только мирных граждан, но и военных на фронте.

В частности, министр обороны Рустем Умеров в ходе последнего "Рамштайна" показал союзникам, как западные системы ПВО смогли повлиять на количество российских бомбардировок. Атаки вражеской авиации прекратились после сбития трех российских самолетов.

Также сегодня, 21 марта, россияне в очередной раз пытались атаковать Киев ракетами. Во время атаки над столицей и возле нее были уничтожены около 30 вражеских ракет.

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