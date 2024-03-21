Зеленский обсудил дополнительную ПВО для Украины с главой военного комитета НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром. Одной из тем обсуждений стала дополнительная противовоздушная оборона для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook и пресс-службу Офиса президента Украины.

"Обсудили первоочередные оборонные потребности Украины и необходимость дополнительных систем ПВО", - написал президент по итогам переговоров.

Он также уточнил, что новая ПВО может надежно защищать украинцев от российских ударов ракетами и дронами.

При этом Зеленский и Бауэр обсудили возможности НАТО в укреплении существующих оборонных возможностей Украины, а также в развитии будущего военого потенциала нашей страны в соответствии со стандартами НАТО.

Президент в ходе переговоров рассказал, что Украина на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне рассчитывает на справедливые оценки достижений нашей страны и решения, которые позволят приблизить ее к членству в НАТО.

Глава государства поблагодарил Бауэра за первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

"Это важный сигнал поддержки для нашего общества. Поддержка НАТО и государств-членов НАТО очень важна", - добавил Зеленский.