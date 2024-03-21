Зеленський обговорив додаткову ППО для України з головою військового комітету НАТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО Робом Бауером. Однією з тем обговорень стала додаткова протиповітряна оборона для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook і пресслужбу Офісу президента України.

"Обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО", - написав президент за підсумками переговорів.

Він також уточнив, що нова ППО може надійно захищати українців від російських ударів ракетами та дронами.

При цьому Зеленський і Бауер обговорили можливості НАТО у зміцненні існуючих оборонних можливостей України, а також у розвитку майбутнього військового потенціалу нашої країни відповідно до стандартів НАТО.

Президент у ході переговорів розповів, що Україна на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні розраховує на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення, які дозволять наблизити її до членства в НАТО.

Глава держави подякував Бауеру за перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення.

"Це важливий сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка НАТО та держав-членів НАТО є дуже важливою", - додав Зеленський.