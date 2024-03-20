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Бомбардировки прекращаются. Умеров на "Рамштайне" рассказал о применении западных ЗРК

Среда 20 марта 2024 15:34
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Бомбардировки прекращаются. Умеров на "Рамштайне" рассказал о применении западных ЗРК Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные успешно применяют на фронте системы противовоздушной обороны, которые передали западные союзники. В частности, они сбивают российские бомбардировщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Украины Рустема Умерова на заседании в формате "Рамштайн".

Умеров раскрыл партнерам Украины примеры успешного применения средств ПВО. В частности, на одном из самых горячих участков фронта россияне скидывали от 5 до 60 управляемых авиабомб в сутки. Но ситуация изменилась после того, как за день наши защитники сбили три вражеских бомбардировщика.

"Они сделали это благодаря оказанной вами военной помощи. В тот момент российские бомбардировки прекратились. Более чем на 11 нед. И тогда наши войска смогли сосредоточиться на выполнении поставленной задачи", - добавил министр.

Бомбардировки прекращаются. Умеров на &quot;Рамштайне&quot; рассказал о применении западных ЗРКФото: график результатов применения западных систем ПВО (t.me/ministry_of_defense_ua)

Он уточнил, что в таком случае наши защитники могли не беспокоится о том, что 500 или 1500 килограммов взрывчатки может упасть им на головы.

"Рамштайн"

Напомним, вчера, 19 марта, прошла уже 20-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В ходе заседания партнеры нашей страны затронули вопросы срочных потребностей Сил обороны в оружии, а также анонсировали новые пакеты помощи.

Министр обороны Рустем Умеров по итогам "Рамштайна" рассказал, что приоритетными были боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны.

Более детально об итогах заседания - в материале РБК-Украина.

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