Бомбардировки прекращаются. Умеров на "Рамштайне" рассказал о применении западных ЗРК
Украинские военные успешно применяют на фронте системы противовоздушной обороны, которые передали западные союзники. В частности, они сбивают российские бомбардировщики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Украины Рустема Умерова на заседании в формате "Рамштайн".
Умеров раскрыл партнерам Украины примеры успешного применения средств ПВО. В частности, на одном из самых горячих участков фронта россияне скидывали от 5 до 60 управляемых авиабомб в сутки. Но ситуация изменилась после того, как за день наши защитники сбили три вражеских бомбардировщика.
"Они сделали это благодаря оказанной вами военной помощи. В тот момент российские бомбардировки прекратились. Более чем на 11 нед. И тогда наши войска смогли сосредоточиться на выполнении поставленной задачи", - добавил министр.
Фото: график результатов применения западных систем ПВО (t.me/ministry_of_defense_ua)
Он уточнил, что в таком случае наши защитники могли не беспокоится о том, что 500 или 1500 килограммов взрывчатки может упасть им на головы.
"Рамштайн"
Напомним, вчера, 19 марта, прошла уже 20-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины.
В ходе заседания партнеры нашей страны затронули вопросы срочных потребностей Сил обороны в оружии, а также анонсировали новые пакеты помощи.
Министр обороны Рустем Умеров по итогам "Рамштайна" рассказал, что приоритетными были боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны.
Более детально об итогах заседания - в материале РБК-Украина.
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