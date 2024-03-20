Бомбардировки прекращаются. Умеров на "Рамштайне" рассказал о применении западных ЗРК

Украинские военные успешно применяют на фронте системы противовоздушной обороны, которые передали западные союзники. В частности, они сбивают российские бомбардировщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Украины Рустема Умерова на заседании в формате "Рамштайн".

Умеров раскрыл партнерам Украины примеры успешного применения средств ПВО. В частности, на одном из самых горячих участков фронта россияне скидывали от 5 до 60 управляемых авиабомб в сутки. Но ситуация изменилась после того, как за день наши защитники сбили три вражеских бомбардировщика.

"Они сделали это благодаря оказанной вами военной помощи. В тот момент российские бомбардировки прекратились. Более чем на 11 нед. И тогда наши войска смогли сосредоточиться на выполнении поставленной задачи", - добавил министр.

Фото: график результатов применения западных систем ПВО (t.me/ministry_of_defense_ua)

Он уточнил, что в таком случае наши защитники могли не беспокоится о том, что 500 или 1500 килограммов взрывчатки может упасть им на головы.