Зеленский обсудил с Алиевым возможность оборонного сотрудничества

Удар России по нефтебазе SOCAR

Напомним, в ночь на 18 августа российские оккупанты ударили дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесском районе.

При этом 6 августа россияне атаковали объект газотранспортной инфраструктуры, через который в Украину поступал азербайджанский газ.

На фоне таких ударов РФ в СМИ появились слухи о том, что Азербайджан может снять запрет на поставки в Украину оружия. Пока что Украина получает от Азербайджана только гуманитарную помощь.

Также в начале сентября портал Defense Express написал, что Украина могла получить от Азербайджана три истребителя МиГ-29.