RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский обсудил с Алиевым возможность оборонного сотрудничества

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны, в частности, обсудили потенциальное сотрудничество в сфере обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

По словам Зеленского, он поблагодарил азербайджанского коллегу за принципиальную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. 

"Мы говорили о дипломатических усилиях ради справедливого мира в Украине, об энергетическом и потенциальном оборонном партнерстве. Согласовали дальнейшие контакты", - добавил президент. 

Удар России по нефтебазе SOCAR

Напомним, в ночь на 18 августа российские оккупанты ударили дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесском районе.

При этом 6 августа россияне атаковали объект газотранспортной инфраструктуры, через который в Украину поступал азербайджанский газ.

На фоне таких ударов РФ в СМИ появились слухи о том, что Азербайджан может снять запрет на поставки в Украину оружия. Пока что Украина получает от Азербайджана только гуманитарную помощь.

Также в начале сентября портал Defense Express написал, что Украина могла получить от Азербайджана три истребителя МиГ-29.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийИльхам АлиевАзербайджанПомощь УкраинеВойна в Украине