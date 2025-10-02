Зеленський обговорив з Алієвим можливість оборонного співробітництва

Удар Росії по нафтобазі SOCAR

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня російські окупанти вдарили дронами-камікадзе "Шахед" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі.

При цьому 6 серпня росіяни атакували об'єкт газотранспортної інфраструктури, через який в Україну надходив азербайджанський газ.

На тлі таких ударів РФ у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Азербайджан може зняти заборону на постачання в Україну зброї. Поки що Україна отримує від Азербайджану тільки гуманітарну допомогу.

Також на початку вересня портал Defense Express написав, що Україна могла отримати від Азербайджану три винищувачі МіГ-29.