Зеленський обговорив з Алієвим можливість оборонного співробітництва

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони, зокрема, обговорили потенційну співпрацю у сфері оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.
За словами Зеленського, він подякував азербайджанському колезі за принципову та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Нагадаємо, в ніч на 18 серпня російські окупанти вдарили дронами-камікадзе "Шахед" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі.
При цьому 6 серпня росіяни атакували об'єкт газотранспортної інфраструктури, через який в Україну надходив азербайджанський газ.
На тлі таких ударів РФ у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Азербайджан може зняти заборону на постачання в Україну зброї. Поки що Україна отримує від Азербайджану тільки гуманітарну допомогу.
Також на початку вересня портал Defense Express написав, що Україна могла отримати від Азербайджану три винищувачі МіГ-29.