Азербайджанские МиГ-29 в ВСУ: сколько истребителей могла получить Украина

Суббота 06 сентября 2025 11:44
Азербайджанские МиГ-29 в ВСУ: сколько истребителей могла получить Украина Фото: Украина могла получить три МиГ-29 (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Украины могли получить до трех истребителей МиГ-29 от Азербайджана, которые в начале полномасштабного вторжения находились в Украине на ремонте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

"Воздушные силы Украины могли пополнить до трех МиГ-29. Это хоть и не много, но все равно хорошее усиление", - отметили в Defence Express.

По данным СМИ, до начала полномасштабного вторжения именно три МиГ-29 Воздушных сил Азербайджана находились на ремонте во Львовском авиационно-ремонтном заводе.

Україна використовує у війні проти РФ колишні азербайджанські МіГ-29, - TWZ

Что предшествовало

Напомним, что 4 сентября в сети распространилась фотография украинского МиГ-29 с камуфляжем, характерным для ВВС Азербайджана. На снимке истребитель окрашен в голубые, серые и фиолетово-серые тона и, судя по вооружению, находился на боевом задании.

Дата и место съемки неизвестны, однако самолет нес ракеты Р-27 и Р-73 класса "воздух-воздух". Несмотря на вероятность монтажа, доказательств подделки изображения нет.

Неизвестно, были ли эти самолеты официально переданы Киеву, проданы, конфискованы или введены в строй иным способом. Интересно, что азербайджанский парк МиГ-29 поступил именно из Украины. Первые поставки начались в 2007 году.

Всего Баку приобрел около 15 машин, которые проходили ремонт и частичную модернизацию во Львове. В 2015-2017 годах эти самолеты участвовали в совместных учениях с Турцией, а позже снова ремонтировались в Украине.

