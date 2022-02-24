ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський: ворог поніс серйозні втрати, вони прийшли на нашу землю

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 лютого 2022 11:37
Зеленський: ворог поніс серйозні втрати, вони прийшли на нашу землю Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву через напад Росії на українську державу. За його словами, ворог поніс серйозні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента.

Український президент закликав українців піднімати прапор України по всій країні.

"Ворог поніс серйозні втрати, буде ще більше, вони прийшли на нашу землю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше українські військові збили ряд російських літаків у Луганській області. Крім того, було знищено два танки.

Також повідомлялося, що російські танкові колони намагаються прорватися до Луганської області, українська сторона нав'язала їм бої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна