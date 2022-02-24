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Зеленський: українці з бойовим досвідом мають прибути до центрів комплектації

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 11:36
Зеленський: українці з бойовим досвідом мають прибути до центрів комплектації Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський виступив з черговою заявою на тлі напади Росії. Він закликав усіх, у кого є бойовий досвід, приєднатися до захисту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Кожен, у кого є бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути у відповідні центри комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту ветеранів", - заявив Зеленський

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям, які добровільно готові захищати країну, видадуть зброю, для цього слід записатися в територіальну оборону. Також Міністерство внутрішніх справ роздасть зброю ветеранам органів МВС.

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