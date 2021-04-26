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Макрон закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною

Новость на русском → Париж, Понеділок 26 квітня 2021 20:24
Макрон закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною Фото: Еммануель Макрон та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі та відведення російських військ від кордону України.

Про це повідомило видання Le Figaro.

За інформацією видання, Макрон закликав Путіна сумлінно і в довгостроковій перспективі взяти на себе зобов'язання щодо зниження напруженості з Україною, ефективно відвівши війська та важку техніку від українського кордону, підтвердивши прагнення до припинення вогню на Донбасу та відновивши діалог.

Також Макрон висловив стурбованість станом здоров'я російського політв'язня Олексія Навального, якого утримують у колонії, а також заявив про підтримку європейських партнерів після висилки Росією чеських та італійського дипломатів.

Нагадаємо, нещодавно Макрон зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі. До їх розмови по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Говорили про загострення конфлікту на Донбасі та стягування російських військ до кордону України.

Після цього російське Міноборони оголосило про відведення своїх військ від кордону України.

Водночас український посол Андрій Мельник вважає, що Путін маскує наміри, а російська важка техніка лишається біля українського кордону.

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Макрон закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною
Макрон закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною
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