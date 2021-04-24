Путін маскує наміри, загроза нападу зберігається, - посол України в Німеччині

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що президент Росії Володимир Путін маскує наміри і важка техніка лишається біля українських кордонів. Він закликав Німеччину до міжнародного моніторингу відведення російських військ .

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter .

За його словами, хоча у Києві зітхнули з полегшенням через відвід військ Росії, втім "зарано давати відбій".

"Путін маскує наміри, важка техніка лишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відводу військ", - написав він.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі новин про відведення російських військ від українських кордонів просив зарубіжних партнерів не втрачати пильність. Також у США говорять, що зарано робити висновки щодо відведення російських військ від України.