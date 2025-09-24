ua en ru
Зеленский назвал условие, при котором РФ не сможет воевать на земле

Среда 24 сентября 2025 06:10
Зеленский назвал условие, при котором РФ не сможет воевать на земле Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В случае, если не будет войны в небе, Россия не сможет продолжать воевать на земле.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление на Совбезе ООН.

В своей речи глава государства привел один из примеров того, как можно остановить войну силой. В частности, он отметил об отправке защиты от атак РФ.

"Если мы сможем укрепить наше воздушное пространство с помощью совместной системы противодействия российским ракетам и беспилотникам, это заставит Россию прекратить свои атаки с воздуха, ведь все можно будет сбить", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в таком случае глава Кремля Владимир Путин будет вынужден сидеть на Совбезе ООН или другой площадке и искать перемирие на земле.

"Если войны не будет в небе, Россия не сможет продолжать воевать на земле. Я говорил об этом с президентом Трампом и другими лидерами", - добавил глава государства.

