Зеленский обсудил с генсеком НАТО потребность Украины в ПВО

Понедельник 22 сентября 2025 19:20
Зеленский обсудил с генсеком НАТО потребность Украины в ПВО Фото: Владимир Зеленский и Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

"Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов", - сообщил глава государства.

Он отметил, что Украина передала партнерам актуальную потребность в системах и ракетах ПВО, наличие которых может существенно повлиять на ход событий и ограничить возможности России продолжать войну.

По словам Зеленского, стороны также обсудили реализацию программы PURL, особенно в части противовоздушной обороны. Президент добавил, что Марк Рютте уже начал соответствующую коммуникацию с другими партнерами.

Что такое PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой программы Киев формирует перечень наиболее актуальных потребностей в оружии и передает его союзникам по НАТО.

Далее партнерские государства финансируют закупку американского вооружения в соответствии с этим списком. Средства поступают на специальный счет НАТО, после чего вооружение напрямую приобретается в США.

Отметим, 16 сентября стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.

НАТО ООН Владимир Зеленский Марк Рютте
