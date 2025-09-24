ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський назвав умову, за якої РФ не зможе воювати на землі

Середа 24 вересня 2025 06:10
UA EN RU
Зеленський назвав умову, за якої РФ не зможе воювати на землі Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У разі, якщо не буде війни в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ на Радбезі ООН.

У своїй промові глава держави навів один з прикладів того, як можна зупинити війну силою. Зокрема, він зазначив про посилення захисту від атак РФ.

"Якщо ми зможемо зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи протидії російським ракетам і безпілотникам, це змусить Росію припинити свої атаки з повітря, адже все можна буде збити", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що у такому випадку глава Кремля Володимир Путін буде змушений сидіти на Радбезі ООН чи іншому майданчику та шукати перемир'я на землі.

"Якщо війни не буде в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі. Я говорив про це з президентом Трампом та іншими лідерами", - додав глава держави.

Посилення ППО

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

Глава держави розповів, що Україна передала партнерам актуальну потребу в системах і пакетах ППО, наявність яких може істотно вплинути на хід подій і обмежити можливості РФ продовжувати війну.

Крім того, вони обговорили реалізацію програми PURL, особливо в частині протиповітряної оборони.

Також ми писали, що у вівторок, 23 вересня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розмовляв з командувачем військ ЗС США в Європі та Африці - генералом Крістофером Донахью.

Він доповів йому про ситуацію на фронті, а також повідомив, що Україна потребує більшої кількості засобів ППО і радіоелектронної боротьби, а також далекобійних ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ППО Війна в Україні
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує