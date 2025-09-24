Зеленський назвав умову, за якої РФ не зможе воювати на землі

У разі, якщо не буде війни в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ на Радбезі ООН.

У своїй промові глава держави навів один з прикладів того, як можна зупинити війну силою. Зокрема, він зазначив про посилення захисту від атак РФ.

"Якщо ми зможемо зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи протидії російським ракетам і безпілотникам, це змусить Росію припинити свої атаки з повітря, адже все можна буде збити", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що у такому випадку глава Кремля Володимир Путін буде змушений сидіти на Радбезі ООН чи іншому майданчику та шукати перемир'я на землі.

"Якщо війни не буде в небі, Росія не зможе продовжувати воювати на землі. Я говорив про це з президентом Трампом та іншими лідерами", - додав глава держави.