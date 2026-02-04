Зеленский назвал цену проигрыша Украины в войне с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в случае проигрыша в войне с РФ потеряет свою независимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны", - предупредил украинский президент.
Зеленский подчеркнул, что "наш народ больше России", и назвал потерю независимости Украины "ужасной".
"Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет", - сказал он.
Украинский президент также выразил надежду, что мира в Украине удастся достичь менее чем за год.
В то же время он заявил, что "привык к страху", поскольку за время полномасштабной войны страна-агрессор несколько раз пыталась его ликвидировать.
Напомним, сегодня, 4 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд переговоров между Украиной, РФ и США.
Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января. Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен.
Отметим, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.
В понедельник, 2 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.
Сегодня, 4 февраля, Песков заявил, что Москва якобы открыта для мирного урегулирования. В то же время он пригрозил новыми ударами, пока Украина "не приняла соответствующих решений".
РБК-Украина ранее писало, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, прогресс в переговорах между Украиной и РФ является значительным, однако самые сложные вопросы до сих пор остаются нерешенными. Это может задержать достижение окончательного мирного соглашения на неопределенное время.