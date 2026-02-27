Зеленский назвал ежемесячные темпы мобилизации: в РФ на 10 тысяч больше

В Украине каждый месяц мобилизуют более 30 тысяч человек. В России темпы мобилизации выше.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.
Глава украинского государства отметил, что у Украины есть дефицит в контексте мобилизации новых солдат. В то же время, по его словам, и у России есть проблемы с людьми - речь идет о подготовленных кадрах, а не о количестве, поскольку новобранцев там сразу бросают на фронт.
"Мы же обязательно учим людей. Мы мобилизуем 30-34 тысяч человек в месяц. В России этот показатель на 10 тысяч выше ежемесячно", - сказал Зеленский.
По его словам, запросы о пополнении подразделений все равно есть, поскольку нужны ротации - люди устают, и моральных дух падает.
"Я надеюсь, сейчас ситуация улучшится, ведь у нас появилось больше дронов, оружия и дальнобойных средств поражения", - добавил он.
Напомним, еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский называл вопрос расширения мобилизации одним из самых сложных для государства, поскольку он нуждается в балансе между потребностями армии и возможностями.
По словам президента, военное руководство определило темпы призыва на уровне примерно 30 000 человек в месяц.
Глава государства отметил, что партнеры поднимают вопрос увеличения численности войска, но они не сталкиваются с фронтовыми реалиями напрямую.
К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что в 2025 году территориальные центры комплектования обеспечили около 90 процентов от общего числа людей, которые за этот период встали на защиту Украины.