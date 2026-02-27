Зеленський назвав щомісячні темпи мобілізації: у РФ на 10 тисяч більше

В Україні кожного місяця мобілізують понад 30 тисяч людей. У Росії темпи мобілізації вищі.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.
Голова української держави зазначив, що в України є дефіцит у контексті мобілізації нових солдатів. Водночас, за його словами, і в Росії є проблеми з людьми - йдеться про підготовлені кадри, а не про кількість, оскільки новобранців там одразу кидають на фронт.
"Ми ж обов'язково вчимо людей. Ми мобілізуємо 30-34 тисяч осіб на місяць. У Росії цей показник на 10 тисяч вищий щомісяця", - сказав Зеленський.
За його словами, запити про поповнення підрозділів все одно є, оскільки потрібні ротації - люди втомлюються, і моральних дух падає.
"Я сподіваюся, зараз ситуація покращиться, адже в нас з'явилося більше дронів, зброї та далекобійних засобів ураження", - додав він.
Нагадаємо, ще в листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський називав питання розширення мобілізації одним із найскладніших для держави, оскільки воно потребує балансу між потребами армії та можливостями.
За словами президента, військове керівництво визначило темпи призову на рівні приблизно 30 000 осіб на місяць.
Глава держави зазначив, що партнери порушують питання збільшення чисельності війська, але вони не стикаються з фронтовими реаліями безпосередньо.
До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про те, що 2025 року територіальні центри комплектування забезпечили близько 90 відсотків від загальної кількості людей, які за цей період стали на захист України.