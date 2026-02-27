Зеленський назвав щомісячні темпи мобілізації: у РФ на 10 тисяч більше

Голова української держави зазначив, що в України є дефіцит у контексті мобілізації нових солдатів. Водночас, за його словами, і в Росії є проблеми з людьми - йдеться про підготовлені кадри, а не про кількість, оскільки новобранців там одразу кидають на фронт.

"Ми ж обов'язково вчимо людей. Ми мобілізуємо 30-34 тисяч осіб на місяць. У Росії цей показник на 10 тисяч вищий щомісяця", - сказав Зеленський.

За його словами, запити про поповнення підрозділів все одно є, оскільки потрібні ротації - люди втомлюються, і моральних дух падає.

"Я сподіваюся, зараз ситуація покращиться, адже в нас з'явилося більше дронів, зброї та далекобійних засобів ураження", - додав він.