ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский назвал партнера, который помогает Украине больше США

15:45 15.04.2026 Ср
Где Украина нашла главного союзника в Европе?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал партнера, который сейчас поддерживает Украину больше США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для немецкого телеканала ZDF.

Когда норвежские F-16 появятся в украинском небе: что говорит премьер

Мерц - ближайший союзник

Перед интервью президент Украины встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в рамках двусторонних правительственных консультаций в Берлине. По итогам переговоров страны договорились об углублении стратегического партнерства.

"Германия, безусловно, является крупнейшим стратегическим партнером в Европе", - заявил Зеленский. Он также

Канцлер также настаивает на выплате Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, который до сих пор блокирует Венгрия.

США заняты Ираном - не Украиной

Зеленский объяснил, почему американская сторона фактически отошла от активной работы по Украине. По его словам, двое ключевых переговорщиков - Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - сосредоточены на иранском направлении.

"Они постоянно контактируют с Ираном и не имеют времени на Украину", - сказал Зеленский.

Война с Ираном бьет по Украине

Зеленский прямо сказал, что боевые действия на Ближнем Востоке имеют последствия для Украины.

"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия", - заявил президент.

По мнению Зеленского, Вашингтон ведет более конструктивный диалог с Москвой, чем с европейскими союзниками. Участие Европы в переговорном процессе - под вопросом.

"И я не вижу никаких признаков того, что США этого хотят", - отметил он.

Как сообщало РБК-Украина, Великобритания объявила о передаче Украине не менее 120 тысяч дронов в 2026 году. Это самый большой пакет беспилотников от Лондона за все годы полномасштабной войны.

В поставки также входят артиллерийские снаряды и тысячи ракет для противовоздушной обороны на общую сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, Брюссель срочно давит на партнеров из G7, чтобы те ускорили выплату кредита Украине на 45 миллиардов евро. США и Япония свои доли до сих пор не перечислили.

Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта