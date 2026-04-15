Зеленський назвав партнера, який допомагає Україні більше за США
Президент України Володимир Зеленський назвав партнера, який наразі підтримує Україну більше за США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для німецького телеканалу ZDF.
Мерц - найближчий союзник
Перед інтерв'ю президент України зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у рамках двосторонніх урядових консультацій у Берліні. За підсумками переговорів країни домовилися про поглиблення стратегічного партнерства.
"Німеччина, безумовно, є найбільшим стратегічним партнером у Європі", - заявив Зеленський. Він також
Канцлер також наполягає на виплаті Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, який досі блокує Угорщина.
США зайняті Іраном - не Україною
Зеленський пояснив, чому американська сторона фактично відійшла від активної роботи щодо України. За його словами, двоє ключових переговірників - Джаред Кушнер та Стів Віткофф - зосереджені на іранському напрямку.
"Вони постійно контактують з Іраном і не мають часу на Україну", - сказав Зеленський.
Війна з Іраном б'є по Україні
Зеленський прямо сказав, що бойові дії на Близькому Сході мають наслідки для України.
"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї", - заявив президент.
На думку Зеленського, Вашингтон веде більш конструктивний діалог з Москвою, ніж із європейськими союзниками. Участь Європи в переговорному процесі - під питанням.
"І я не бачу жодних ознак того, що США цього хочуть", - зазначив він.
Як повідомляло РБК-Україна, Велика Британія оголосила про передачу Україні щонайменше 120 тисяч дронів у 2026 році. Це найбільший пакет безпілотників від Лондона за всі роки повномасштабної війни.
До поставок також входять артилерійські снаряди та тисячі ракет для протиповітряної оборони на загальну суму 3 мільярди фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, Брюссель терміново тисне на партнерів з G7, щоб ті прискорили виплату кредиту Україні на 45 мільярдів євро. США та Японія свої частки досі не перерахували.