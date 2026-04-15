Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський назвав партнера, який допомагає Україні більше за США

15:45 15.04.2026 Ср
2 хв
Де Україна знайшла головного союзника в Європі?
aimg Олена Чупровська
Зеленський назвав партнера, який допомагає Україні більше за США Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський назвав партнера, який наразі підтримує Україну більше за США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для німецького телеканалу ZDF.

Читайте також: Коли норвезькі F-16 з'являться в українському небі: що каже прем'єр

Мерц - найближчий союзник

Перед інтерв'ю президент України зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у рамках двосторонніх урядових консультацій у Берліні. За підсумками переговорів країни домовилися про поглиблення стратегічного партнерства.

"Німеччина, безумовно, є найбільшим стратегічним партнером у Європі", - заявив Зеленський. Він також

Канцлер також наполягає на виплаті Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, який досі блокує Угорщина.

США зайняті Іраном - не Україною

Зеленський пояснив, чому американська сторона фактично відійшла від активної роботи щодо України. За його словами, двоє ключових переговірників - Джаред Кушнер та Стів Віткофф - зосереджені на іранському напрямку.

"Вони постійно контактують з Іраном і не мають часу на Україну", - сказав Зеленський.

Війна з Іраном б'є по Україні

Зеленський прямо сказав, що бойові дії на Близькому Сході мають наслідки для України.

"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї", - заявив президент.

На думку Зеленського, Вашингтон веде більш конструктивний діалог з Москвою, ніж із європейськими союзниками. Участь Європи в переговорному процесі - під питанням.

"І я не бачу жодних ознак того, що США цього хочуть", - зазначив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Велика Британія оголосила про передачу Україні щонайменше 120 тисяч дронів у 2026 році. Це найбільший пакет безпілотників від Лондона за всі роки повномасштабної війни.

До поставок також входять артилерійські снаряди та тисячі ракет для протиповітряної оборони на загальну суму 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Брюссель терміново тисне на партнерів з G7, щоб ті прискорили виплату кредиту Україні на 45 мільярдів євро. США та Японія свої частки досі не перерахували.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
