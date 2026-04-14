Когда норвежские F-16 появятся в украинском небе: что говорит премьер

22:28 14.04.2026 Вт
Стере сделал позитивный прогноз о норвежских F-16 для Украины
aimg Иван Носальский
Когда норвежские F-16 появятся в украинском небе: что говорит премьер Иллюстративное фото: норвежские F-16 будут защищать небо Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Норвегия уже передала Украине обещанные истребители F-16. Но самолеты все еще ремонтируют.

Как передает РБК-Украина, об этом во время пресс-подхода с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер Норвегии Гар Стере.

По словам Стере, Норвегия предоставила Украине самолеты, которые долгое время не находились на вооружении у норвежской армии, поскольку уже несколько лет страна использует новейшие F-35.

Поэтому для того, чтобы украинские воины начали использовать норвежские F-16, их нужно отремонтировать и подготовить.

Как отметил премьер, остальные страны, которые предоставляли Украине F-16, передавали их непосредственно из боевого парка, чтобы их могли быстрее использовать украинские пилоты.

"Теперь они принадлежат Украине, и их ремонтируют и готовят к эксплуатации бельгийские технические специалисты в рамках соглашения, заключенного также с США и Украиной. И я думаю, что первый из этих самолетов будет готов к эксплуатации уже скоро, но они - уже часть украинских Воздушных сил", - подчеркнул Стере.

Слухи вокруг норвежских F-16

Напомним, ранее NRK писало, что шесть истребителей F-16, которые Норвегия официально передала в собственность Украины в 2024-2025 годах, до сих пор не вовлечены в боевые задачи.

Все самолеты находятся в ремонтных цехах компании Sabena в Бельгии из-за неудовлетворительного технического состояния и нехватки мощностей для их обслуживания.

На фоне ожиданий усиления ПВО выяснилось, что четыре борта были доставлены в Бельгию в разобранном состоянии, поскольку не смогли взлететь самостоятельно.

По оценкам специалистов, самолетам не хватает около 100 ключевых деталей, а процесс их сбора и модернизации может занять еще около года.

