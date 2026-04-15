Наибольшее количество за всю войну: Британия дает Украине 120 тысяч дронов и не только
Великобритания передаст Украине не менее 120 000 дронов в этом году. Это самый большой пакет беспилотников, который страна когда-либо предоставляла за все время полномасштабной войны.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны Великобритании, об этом объявил министр обороны страны Джон Гили.
Что входит в пакет
Поставки уже начались в этом месяце. В пакет входят:
- дальнобойные ударные беспилотники;
- разведывательные дроны;
- логистические беспилотники;
- морские средства.
Все они уже проверены на передовой в Украине.
Гили: Путин хочет отвлечь внимание
"На пятом году жестокой войны Путина Великобритания продолжает активизироваться и в этом году предоставляет Украине наибольшее количество дронов за всю историю", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
По его словам, глава Кремля Владимир Путин хочет, чтобы союзники Украины отвлеклись из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"И ничто не отвлечет нас от того, чтобы продолжать стоять рядом с ними (с Украиной - Ред.) столько, сколько нужно для обеспечения мира", - добавил он.
Почему это важно
В марте 2026 года Россия запустила по Украине около 6 500 одноразовых ударных дронов - значительно больше, чем в феврале. Беспилотники стали ключевым инструментом как для украинских контратак, так и для защиты от постоянных обстрелов.
Большую часть средств направят на британские компании - Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics. Это создаст новые рабочие места в Великобритании.
Что еще получит Украина в этом году
Кроме дронов, Великобритания подтвердила поставки:
- сотен тысяч артиллерийских снарядов;
- тысяч ракет для противовоздушной обороны.
Общий объем британской военной поддержки в 2026 году - 3 миллиарда фунтов стерлингов.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците зенитно-ракетных комплексов Patriot.
"У нас сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может", - подчеркнул он.
Между тем, днем ранее Украина и Германия заключили соглашение об обмене боевыми данными. Киев будет передавать партнерам уникальные данные с поля боя для совершенствования искусственного интеллекта в обороне.
Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал это "первым в мире проектом развития искусственного оборонного интеллекта такого масштаба".