Судьба восьми человек до сих пор неизвестна после удара по жилому дому в Киеве, - Зеленский
На месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева завершились спасательные работы. Судьба восьми человек до сих пор остается неизвестной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и главу МВД Игоря Клименко.
По словам Зеленского, сейчас в Дарницком районе продолжается разбор разрушенных конструкций. Только в одном месте попадания погибли 22 человека, среди которых четверо детей. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет.
Всего во время ночного обстрела в Киеве погибло 23 человека, судьба восьми остается неизвестной, еще 53 получили ранения и получили необходимую помощь.
Как уточнил Клименко, аварийно-поисковые работы продолжались непрерывно более 30 часов. Спасатели разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно быстрее забрать вещи.
"Со вчерашней ночи на местах ударов в столице работали тысячи работников органов и подразделений МВД, которые менялись каждые несколько часов. Привлекались сотни единиц техники, роботы, авиация", - рассказал министр.
В то же время президент выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полицейских, врачей и все службы, привлеченные к помощи пострадавшим.
Он подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за этот удар и все другие атаки по Украине.
"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "Шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", - отметил Зеленский.
Удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила самый массированный за последнее время удар по Киеву и столичному региону, выпустив более 600 различных беспилотников и ракет, которые летели со всех направлений.
В результате атаки были повреждены здания в восьми районах столицы, что произошло впервые с начала вторжения.
Самая сложная ситуация наблюдалась в Дарницком районе, ведь циничный удар пришелся по пятиэтажному жилому дому.
Там российская ракета полностью разрушила один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, вызвав масштабные разрушения.
Подробнее о массированном ударе по столице - читайте в материале РБК-Украина.