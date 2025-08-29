Судьба восьми человек до сих пор неизвестна после удара по жилому дому в Киеве, - Зеленский

На месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева завершились спасательные работы. Судьба восьми человек до сих пор остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и главу МВД Игоря Клименко .

По словам Зеленского, сейчас в Дарницком районе продолжается разбор разрушенных конструкций. Только в одном месте попадания погибли 22 человека, среди которых четверо детей. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет.

Всего во время ночного обстрела в Киеве погибло 23 человека, судьба восьми остается неизвестной, еще 53 получили ранения и получили необходимую помощь.

Как уточнил Клименко, аварийно-поисковые работы продолжались непрерывно более 30 часов. Спасатели разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно быстрее забрать вещи.

"Со вчерашней ночи на местах ударов в столице работали тысячи работников органов и подразделений МВД, которые менялись каждые несколько часов. Привлекались сотни единиц техники, роботы, авиация", - рассказал министр.

В то же время президент выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полицейских, врачей и все службы, привлеченные к помощи пострадавшим.

Он подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за этот удар и все другие атаки по Украине.

"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "Шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", - отметил Зеленский.