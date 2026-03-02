RU

Зеленский назвал операцию в Иране "хорошим сигналом" для Путина

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Елена Чупровская

Операция США и Израиля в Иране может служить "хорошим сигналом" для президента РФ Владимира Путина. Это напоминание о том, чем заканчивается диктатура.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Встреча отменена? Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ на фоне событий в Иране

Что сказал Зеленский

Президент напомнил, как Россия уже "показала себя" союзником во время событий в Сирии - когда Путин оказался неспособным спасти режим Асада.

По мнению Зеленского, сейчас ситуация повторяется.

"Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники - ничтожны", - пояснил глава государства.

Зеленский объяснил, почему Москва не может никому помочь: все вооруженные силы России сосредоточены в Украине.

"Больше сил у них нет. А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура", - подытожил президент.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке

28 февраля 2026 года США вместе с Израилем начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серии авиаударов по объектам в Иране, включая военную инфраструктуру в Тегеране и других городах.

Американская сторона назвала эту кампанию ответом на "угрозы режиму" Ирана и заявила о желании подорвать его способность вести агрессивную политику.

Иранские госСМИ подтвердили смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных чиновников в результате ударов. Это вызвало возмущение в Тегеране и заявления о намерении осуществить "жесточайшую ответную операцию". Иран, в свою очередь, атаковал арабские государства Персидского залива.

Впоследствии также появилась информация об ударе по ядерному объекту в иранском городе Натанз. На это уже отреагировали в МАГАТЭ.

 

Напомним, Россия и Иран после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года углубили сотрудничество. Иранские дроны-камикадзе "Shahed" активно используются РФ для ударов по украинской инфраструктуре. Поэтому Зеленский назвал справедливыми удары по Ирану.

В то же время Россия потеряла своего давнего союзника - сирийского президента Асада - после того, как в декабре 2024 года его режим пал под давлением повстанцев. Тогда же Россия не помогла властям Сирии.

