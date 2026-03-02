Встреча отменена? Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ на фоне событий в Иране

Продолжение переговоров Украины, России и США, которое было запланировано в Абу-Даби в начале марта, пока не переносили.

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с пятого по восьмое... ориентировочно пятое-шестое... марта. Встреча планировалась в Абу-Даби", - заявил Зеленский. По его словам, пока из-за боевых действий нельзя подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто встречу не отменял. "Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - добавил глава государства.