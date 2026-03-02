ua en ru
Встреча отменена? Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ на фоне событий в Иране

Понедельник 02 марта 2026 13:01
Встреча отменена? Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ на фоне событий в Иране Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Продолжение переговоров Украины, России и США, которое было запланировано в Абу-Даби в начале марта, пока не переносили.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с пятого по восьмое... ориентировочно пятое-шестое... марта. Встреча планировалась в Абу-Даби", - заявил Зеленский.

По его словам, пока из-за боевых действий нельзя подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее никто встречу не отменял.

"Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", - добавил глава государства.

Что известно о переговорах между Украиной и РФ

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Россия настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, следующий раунд переговоров, должен состояться 4-5 марта и он станет решающим.

Накануне в Reuters была информация, что Украина и США обсуждали возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте этого года.

